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    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau

    • Сьогодні, 14:54
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    К своему 21 году архитектор и кондитер Мария Троицкая, которая творит под именем Marie Oiseau, успела «испечь» себе поистине впечатляющее портфолио

    К своему 21 году архитектор и кондитер Мария Троицкая, которая творит под именем Marie Oiseau, успела «испечь» себе поистине впечатляющее портфолио. Объединив любовь к архитекторе и сладостям, Мария научилась выстраивать целые города на своих великолепных штучных тортах и украшать их сладкими копиями известных скульптур и мировых достопримечательностей.

    В настоящее время Мария изучает архитектуру во Франции и мечтает открыть в Париже свою собственную кондитерскую, которая станет любимым заведением архитекторов, студентов факультетов архитектуры и художников.

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    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau
    Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau

    Джерело: ФотоТелеграф

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