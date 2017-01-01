Фантастические архитектурные торты кондитера Marie Oiseau

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К своему 21 году архитектор и кондитер Мария Троицкая, которая творит под именем Marie Oiseau, успела «испечь» себе поистине впечатляющее портфолио

К своему 21 году архитектор и кондитер Мария Троицкая, которая творит под именем Marie Oiseau, успела «испечь» себе поистине впечатляющее портфолио. Объединив любовь к архитекторе и сладостям, Мария научилась выстраивать целые города на своих великолепных штучных тортах и украшать их сладкими копиями известных скульптур и мировых достопримечательностей.

В настоящее время Мария изучает архитектуру во Франции и мечтает открыть в Париже свою собственную кондитерскую, которая станет любимым заведением архитекторов, студентов факультетов архитектуры и художников.

Джерело: ФотоТелеграф