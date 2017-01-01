Фантастические ночные фотографии американских городов-призраков

С помощью необычного освещения Ноэль Кернс переместил сооружения в некое сюрреалистическое и футуристическое пространство

Прихватив фотокамеру и штатив, Ноэль Кернс отправился в дорожное путешествие по шоссе 66, через города-призраки американского Запада. Он согласовал свою поездку с календарём лунных фаз и посетил давно покинутые населённые пункты при свете полной луны.

Ноэль Кернс снимал в основном полностью опустевшие города и часто пробирался в темноте сквозь ветхие конструкции. Поэтому с собой он приносил такие источники освещения, как стробоскопы и фонари, а ещё цветные гели.

Некоторые из запечатлённых им мест закрыты для публичного доступа. Но никто не мог пожаловаться на фотографа, поскольку в округе не было ни души, когда он делал свои кадры с длинными выдержками.

Среди работ Ноэля Кернса снимки старых отелей и брошенных жилых домов, покинутых военных и промышленных баз. Некоторые объекты из его фотографий вскоре после съёмки попали под снос.

Фотоснимки Кернса – это не просто путешествие в прошлое. С помощью необычного освещения он переместил эти сооружения в некое сюрреалистическое и футуристическое пространство. В то время, которого словно и не было.