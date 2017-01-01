Филиппинский мастер создаёт минималистические 3D-портреты редких животных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Филиппинский мастер Патрик Кабрал – человек удивительного таланта.

Ещё в 11 лет он увлёкся каллиграфией, а когда вырос стал программистом и веб-аниматором.

Его увлечение кажется невероятным – он создаёт трёхмерные бумажные портреты животных, украшенные изысканными кружевными абстрактными узорами.

По словам самого Патрика, таким образом он хочет обратить внимание людей на то, как хрупок этот мир.

Посмотреть на невероятных животных, находящиеся под угрозой исчезновения, в работах многопрофильного художника Патрика Кабрала (Patrick Cabral) можно прямо сейчас.

Джерело: Культурология