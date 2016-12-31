Финские ночи: звёздное небо и роскошные пейзажи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Финляндия – страна сотни озёр. Она манит туристов красивой северной природой, ледяными отелями, горнолыжными курортами, роскошными пейзажами и, конечно же - звёздным небом, глядя на которое, осознаёшь одну простую вещь, что ночи бывают не только черными, но и синими. Работы Оскара Кесерзи – отличный тому пример.

«Синяя ночь» - такое название для серии своих работ, Оскар выбрал неспроста, ведь, по его мнению, именно этот цвет, как нельзя лучше передаёт атмосферу морозных финских ночей.

Когда царящая вокруг тишина вместе с ясным небом, дарит ощущение умиротворения, спокойствия и волшебства, хочется верить в чудеса и то, что сказка, существует не только на книжных страницах, но и за её пределами...









Джерело: Культурология