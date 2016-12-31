Финские ночи: звёздное небо и роскошные пейзажи
- 3 Сiчня, 14:39
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Розсилка
Финляндия – страна сотни озёр. Она манит туристов красивой северной природой, ледяными отелями, горнолыжными курортами, роскошными пейзажами и, конечно же - звёздным небом, глядя на которое, осознаёшь одну простую вещь, что ночи бывают не только черными, но и синими. Работы Оскара Кесерзи – отличный тому пример.
«Синяя ночь» - такое название для серии своих работ, Оскар выбрал неспроста, ведь, по его мнению, именно этот цвет, как нельзя лучше передаёт атмосферу морозных финских ночей.
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Джерело: Культурология