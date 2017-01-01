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    Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета

    • Сьогодні, 08:07
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    Такого вы еще не видели!

    В большинстве своем пассажиры во время многочасовых перелетов читают книги, спят либо что-нибудь едят или пьют, а вот американка Нина Хачадурян закрывается в туалете самолета, чтобы сделать свои автопортреты в стиле фламандской живописи 15-го века.

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    Серия таких портретов Нины является частью проекта «Предназначение места» (Seat Assignment), в качестве материалов для которого используется все, что можно найти в самолете во время полета.

    Стоит отметить, что портреты у Нины Хачадурян удались на славу!

    Вот как она сама рассказывает о фотосерии: «Однажды во время недолгого перелета в Монако в марте 2010 года я вдруг случайно положила салфетку себе на голову и сфотографировала отражение в зеркале на мобильный телефон. Получившийся образ напомнил мне портреты фламандских мастеров 15-го века».

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    Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета
    Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета
    Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета
    Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета
    Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета
    Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета
    Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета
    Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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