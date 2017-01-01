Фламандские портреты XV века, воссозданные в туалете самолета

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Такого вы еще не видели!

В большинстве своем пассажиры во время многочасовых перелетов читают книги, спят либо что-нибудь едят или пьют, а вот американка Нина Хачадурян закрывается в туалете самолета, чтобы сделать свои автопортреты в стиле фламандской живописи 15-го века.

Серия таких портретов Нины является частью проекта «Предназначение места» (Seat Assignment), в качестве материалов для которого используется все, что можно найти в самолете во время полета.

Стоит отметить, что портреты у Нины Хачадурян удались на славу!

Джерело: ФотоТелеграф