Фото самой странной станции метро в мире



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посреди пустыря в Китае построили станцию метро

Одна из станций метро в Китае выглядит как объект постапокалиптического фильма: в окрестностях ни души и ни одного здания, только заросшее кустами и сорняками пространство. Эта станция метро функционирует уже два года.

Кажется, станция метро находится в декорациях фильма «Парк Юрского периода».Однако она существует и действительно находится в китайском городе Чунцин и называется Чаоявань.

Несмотря на то, что станция выглядит заброшенной, она работает и ее можно без проблем использовать. Открыли ее в 2015 году. Имеются три выхода, но в настоящее время открыт только один. Ее интерьер не отличается от других станций метро. Находится она на линии № 6, соединяющей центр города с его окраинами.

Чаоявань расположена на окраине мегаполиса, ей редко пользуются туристы, однако, кто знает, что будет в будущем? Именно так городские власти объясняют ее расположение. Как сообщает портал chinaplus.cri.cn - урбанизация в последующие годы может разрастаться за уже построенной станцией.

Это означает, что китайцы просто построили метро там, где может быть когда-нибудь будет город, но в настоящее время это просто функциональная станция на пустыре.

Источник: onet.pl

Перевела: Зоряна Вареня