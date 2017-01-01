Фотограф делает снимки из жизни украинцев, которые переехали в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девушка планирует снять несколько историй, которые покажут, как сложилась судьба иммигрантов

Фотограф из Киева Анастасия Котельник начала фотопроект в США под названием «Иммиграционная мечта». С помощью фотографий и эссе девушка воспроизводить истории иммиграции украинцев. Об этом она рассказала Gazeta.ua .

«Идея проекта родилась в прошлом году. Начала искать способ ее реализации. Нашла сайт для фотографов, где проводился конкурс на грант. Ждала больше шести месяцев до момента подачи заявки. Для того, чтобы показать примеры фото, которые хочу делать, нашла в Киеве семью. Девушка - актриса, парень - арт-директор. Имеют маленького ребенка. У них очень творческая квартира. Вышли хорошие кадры, подала на грант, - рассказывает Анастасия Котельник.- А в этом году запланировала туристическую поездку от Нью-Йорка до Калифорнии на свой день рождения. За день до полета в США пришло письмо, что победила в конкурсе».

Анастасия Котельник

Фотопроект воплотится в Украине в выставку и фотокнигу. Съемки планируются в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Денвере, Солт-Лейк-Сити, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско.

«Чтобы найти героев историй, разместила пост в Facebook. Люди начали присылать сообщения. Одни проявляют большую инициативу, пишут подробные рассказы о себе, приглашают в гости. Другие просто пишут: «Привет, я живу в Америке», - говорит Анастасия. - Сначала перечитала все письма, их больше сотни. Потом начала вспоминать, что больше всего запомнилось. Это «вкусные» истории - поучительные, счастливые, тяжелые, мотивационные. Они покажут аспекты иммиграционной жизни в США с разных сторон. Планирую объединить их по тематике. Например, есть люди, которые нашли себя в семье, переехали из-за любви. Задача в том, чтобы показать, как они живут. Их жилье, детей, быт. Людей, которые воплотили свою американскую мечту в работе, достигли определенных результатов, снимаю в офисах».

Сейчас Анастасия находится в Америке, начала фотографировать соотечественников.

«Уже фотографировала женщину, которая работает в Google инженером. Мы были у нее в офисе в Нью-Йорке. Это второй по величине офис компании. Фона - феминистка, хочет быть наравне с мужчинами. Доказывает это карьерой. Затем снимала девушку, которая водит в Нью-Йорке новый вид транспорта - паромы, которые будут курсировать между районами. Это исторический проект, который изменит город. Фото делала у нее в офисе с видами небосклонов и района Уолл-стрит.

Также снимала семью программиста, который женился на украинке, родил двоих детей и купил дом. Каждую субботу они посещают церковь, где увидели настоящую дружбу и единение с другими украинцами.Также снимала креативного парня, который зарабатывает, как может, чтобы снимать для себя клипы и стать известным певцом. Вскоре должна снимать парня с нетрадиционной ориентацией. Он переехал из Украины из-за дискриминации. Нашел здесь парня, планирует усыновлять ребенка».