Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждый хотя бы раз в своей жизни сталкивался с депрессией, которая медленно, но, уверенно отбирая силы, заставляет опустить руки и уйти с головой в апатию.

Современный фотограф Джанелия Моулд (Janelia Mould) не стала исключением. Именно поэтому, она создала автобиографическую серию работ, где показала не только своё душевное состояние в эти моменты, но и все переживания, терзавшие её.

Прежде всего, депрессия – это болезнь, с которой необходимо бороться. Одни прибегают к помощи специалистов, другие находят утешение в таблетках, а третьи посвящают себя творчеству. Но зачастую большинство проблем и болезней возникают в собственной голове. И на самом деле многие из них не так страшны, как кажется на первый взгляд, поэтому и решаются они достаточно легко. Нужно просто жить.

Особенно тогда, когда тебе очень плохо и складывается впечатление, что нет на свете никого несчастнее тебя. Согласитесь, что большинство в этом мире сталкивалось с подобным состоянием, частенько жалея себя любимых на пустом месте, задаваясь вопросом: «Кто я на самом деле и почему мне так плохо?» А потому, что мы все устаём, как морально, так и физически. И усталость эта накапливается в течение долгого времени и в, один отнюдь не прекрасный день, вытекает через край. Вот тогда и подкрадывается то самое депрессивно-апатичное состояние, с которым порой так трудно бороться...

Джерело: Культурология