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    Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия

    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка

    Каждый хотя бы раз в своей жизни сталкивался с депрессией, которая медленно, но, уверенно отбирая силы, заставляет опустить руки и уйти с головой в апатию.

    Современный фотограф Джанелия Моулд (Janelia Mould) не стала исключением. Именно поэтому, она создала автобиографическую серию работ, где показала не только своё душевное состояние в эти моменты, но и все переживания, терзавшие её.

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    Прежде всего, депрессия – это болезнь, с которой необходимо бороться. Одни прибегают к помощи специалистов, другие находят утешение в таблетках, а третьи посвящают себя творчеству. Но зачастую большинство проблем и болезней возникают в собственной голове. И на самом деле многие из них не так страшны, как кажется на первый взгляд, поэтому и решаются они достаточно легко. Нужно просто жить.

    Особенно тогда, когда тебе очень плохо и складывается впечатление, что нет на свете никого несчастнее тебя. Согласитесь, что большинство в этом мире сталкивалось с подобным состоянием, частенько жалея себя любимых на пустом месте, задаваясь вопросом: «Кто я на самом деле и почему мне так плохо?» А потому, что мы все устаём, как морально, так и физически. И усталость эта накапливается в течение долгого времени и в, один отнюдь не прекрасный день, вытекает через край. Вот тогда и подкрадывается то самое депрессивно-апатичное состояние, с которым порой так трудно бороться... 

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    Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия
    Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия
    Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия
    Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия
    Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия
    Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия
    Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия
    Фотограф Джанелия Моулд показала, как на самом деле выглядит депрессия

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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