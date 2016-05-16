Фотограф из Китая показала, что происходит, когда мужчина и женщина меняются гендерными ролями
Сьогодні, 09:28
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Фотограф Пикси Ляо (Pixy Liao) берет стереотипы об отношениях и гендерных ролях и пропускает через объектив своей камеры с юмором и пикантностью, пытаясь по-своему исследовать общественное устройство в Китае.
В 2015 году в одном из интервью она рассказывала: «Понятия о традиционных гендерных ролях в Китае все еще очень сильны. Китай стал гораздо более открытым, чем в прошлом, и для женщин теперь нормально работать и занимать высокое положение в обществе.
Но феодальное мышление, которое передавалось тысячелетиями, все еще влияет на то, как воспринимаются мужчины и женщины в китайском обществе. В детстве мне всегда говорили, что не нужно слишком усердно работать, гораздо важнее выйти замуж за мужчину, который сможет меня содержать, родить ему детей, быть матерью и женой».
Пикси Ляо родилась в Шанхае, но сейчас живет в Бруклине. Свои мысли о месте мужчин и женщин в обществе она пронесла сквозь года и уже взрослой взялась за камеру, чтобы задавать эти вопросы. В результате получился фотопроект Experimental Relationship («Экспериментальные отношения»), в котором Пикси Ляо подробно раскрывает свои отношения с бойфрендом Моро, с которым она состоит в гетеронормативной паре (гетеронормативность — убеждение, при котором гетеросексуальность воспринимается как единственная норма сексуального поведения человека. — Прим. ред.). Моро — японец и на пять лет ее моложе. По словам Ляо, эта история еще исследует вопросы любви и ненависти из-за напряженных отношений между их родными странами.
Новая выставка фотографа под названием Lady & Gentleman («Леди и джентльмен»), которая сейчас проходит в Мальмё, продолжает эту дискуссию и показывает, как Пикси Ляо вплетает свои представления о любви, отношениях и полах в работу.
«Будучи женщиной, выросшей в Китае, я раньше считала, что могу полюбить только того, кто старше и опытнее меня, кто может стать моим защитником и наставником. Потом я познакомилась со своим нынешним бойфрендом Моро… Я ощутила, как вся концепция отношений изменилась на противоположную. Я стала человеком, у которого больше авторитета и власти. Я стала экспериментировать с этими отношениями и инсценировала разные ситуации для нас с Моро, чтобы изобразить их на фотографиях. Мои снимки исследуют альтернативные возможности гетеросексуальных отношений. Они поднимают вопрос о том, какова норма в этих отношениях. И что произойдет, если мужчина и женщина поменяются гендерными ролями и расстановкой сил».