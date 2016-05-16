Фотограф из Китая показала, что происходит, когда мужчина и женщина меняются гендерными ролями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф Пикси Ляо (Pixy Liao) берет стереотипы об отношениях и гендерных ролях и пропускает через объектив своей камеры с юмором и пикантностью, пытаясь по-своему исследовать общественное устройство в Китае.

Джерело: BigPicture