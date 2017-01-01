Фотограф показал, как создает реалистичные фото автомобилей, используя игрушечные модели



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По словам Ватсала Катарии, на создание некоторых сцен у него уходит день, работа над другими порой занимает около недели.

Индийский фотограф Ватсал Катария делает реалистичные фотографии автомобилей, используя для этого их игрушечные модели. Весь антураж, необходимый для финальной сцены,

Катария создает самостоятельно, имитируя с помощью подручных средств различные ландшафты и погодные условия.

«Все это начиналось как эксперимент, — рассказывает фотограф. — Но затем я постепенно научился в этом жанре очень многому. Мой главный мотив — продемонстрировать всем, что вы можете быть отличными фотографами — и дело совсем не в дорогом оборудовании или реквизите».

По его словам, иногда он отказывается и от покупки миниатюрных моделей машин: «Конечно, я могу их просто купить, но я пытаюсь делать все своими руками. Это сильно улучшает навыки».

Джерело: ФотоТелеграф