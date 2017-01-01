Фотограф показал, как выглядят города освещенные только звёздами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как бы выглядели крупнейшие метрополии в мире ночью без освещения?

Французский фотограф Тьерри Коэн решил это проверить и создал уникальный фотопроект «Darkened Cities» — города, освещенные только звездами.

По словам фотографа, он создал третью реальность, то, чего на самом деле не существует, то есть города лишенные электричества. Смотрите, как бы выглядели города освещенные только звёздами.

Когда в августе 2003 года, восточные районы Канады и США погрузилась во тьму из-за отключения электроэнергии, некоторые жители Нью-Йорка впервые в своей жизни увидели звёздное небо. Большие города ночью освещены миллионами огней: фонарей, светофоров, окон, неоновых вывесок, витрин и автомобильных фар. Увидеть в таких условиях звёздное небо без светового загрязнения практически невозможно.

Поэтому Тьерри Коэн решил создать изображения, которые бы в точности имитировали города, освещенные только звёздами.

«Объединив две реальности, я создал третью, ту, которую мы не видим, но которая в большей или меньшей степени существует. Я показал только звёзды, отобранные у нас городом», — рассказал о своем проекте фотограф.

Каждая фотография из этого проекта состоит из двух отдельных снимков. Сначала Тьерри фотографировал город, а затем искал неосвещенное подходящее место в той же широте, чтобы сделать снимок звёздного неба.

Джерело: Fullpicture.ru