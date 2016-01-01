Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2010 году фотограф Клаус Фарм начал работу над проектом «Четвертая стена: подмостки» (The Fourth Wall: Stages).

Легально и не очень он пробирался в театры и делал однотипные фотографии, желая показать зрителю непосильный труд работников сцены.

Множество приборов, сложных железных конструкций обрамляют театральные подмостки. Пространство за сценой порой почти в три раза больше, чем площадка для выступлений. Клаус Фрам отмечает, что в его проекте отображен новый взгляд на уже привычные вещи.

Каждый, кто хочет увидеть в привычном мире нечто новое, должен просто взглянуть на него под другим ракурсом. Смотрите самые интересные фотографии из проекта Клауса Фарма.

Джерело: ФотоТелеграф