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    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров

    • 29 Грудня, 08:14
    • Розсилка

    В 2010 году фотограф Клаус Фарм начал работу над проектом «Четвертая стена: подмостки» (The Fourth Wall: Stages).

    Легально и не очень он пробирался в театры и делал однотипные фотографии, желая показать зрителю непосильный труд работников сцены. 

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    Множество приборов, сложных железных конструкций обрамляют театральные подмостки. Пространство за сценой порой почти в три раза больше, чем площадка для выступлений. Клаус Фрам отмечает, что в его проекте отображен новый взгляд на уже привычные вещи.

    Каждый, кто хочет увидеть в привычном мире нечто новое, должен просто взглянуть на него под другим ракурсом. Смотрите самые интересные фотографии из проекта Клауса Фарма.

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    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров
    Фотограф показал, как выглядят театральные сцены в глазах актеров

    Джерело: ФотоТелеграф

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