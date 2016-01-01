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    Фотограф показал настоящую жизнь животных в зоопарках

    • 19 Грудня, 16:32
    • Розсилка

    Когда мы идем в зоопарк с фотоаппаратом, то хотим запечатлеть красоту удивительных животных, за которыми наблюдали.

     Мы стараемся делать снимки, на которых не видны клетки, пытаемся из кадра в объективе убрать все неприглядные элементы: ограждения, заборы, хозяйственные постройки…

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    А все потому, что хотим, чтобы фотографии выглядели как можно более естественными, как будто звери находятся в своей натуральной среде обитания. Настоящую жизнь зверей в зоопарках показал канадский фотограф Гастон Лакомб в своей серии снимков под названием «Пленник».

    Гастон Лакомб посетил девять зоопарков на пяти континентах, чтобы показать правдивую жизнь зверей в неволе.

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    Лис у стеклянного ограждения. Кажется, что он вот-вот перепрыгнет его, чтобы убежать из своей «тюрьмы».
    Реальная обстановка, в которой живут животные в некоторых зоопарках, иногда просто ужасает. Этот тигр среди бетонных плит выглядит как загнанный, беспомощный зверь
    Глядя на серию фотографий «Пленник», становится жаль зверей. Какие бы хорошие условия не создавались в зоопарках, все равно дикая звериная натура должна жить на воле, в своей естественной среде обитания.
    Название цикла фотографий — «Пленник» — говорит само за себя. Эта обезьяна за стеклом как будто просит забрать ее оттуда.
    Эта серия фотографий Гастона Лакомба трогает за душу, особенно когда видишь мощных хищников в маленьких клетках. Не все зоопарки в мире в состоянии содержать животных в подобающих условиях. Как в этом зоопарке, где медведь заперт в малюсенькой бетонной клетке.
    Гасттон Лакомб не раскрыл в каких именно зоопарках он делал снимки.
    По словам автора этого проекта, «даже в лучших зоопарках можно еще найти зверей, которые содержатся в отвратительных условиях».
    Фотограф показал настоящую жизнь животных в зоопарках
    Фотограф показал настоящую жизнь животных в зоопарках
    «Не все зоопарки одинаковы. Некоторые из них проделали большую работу для того, чтобы животные жили в достойных усло
    Фотограф понимает, что его фотографии не изменят мир и не улучшат условия жизни всех животных в неволе, но он надеется, что эти печальные снимки помогут обратить внимание на существующую проблему.
    Жаль на него смотреть. Царь зверей в таких ужасных условиях.
    Луч света в темной клетке.
    Черепаха в небольшом аквариуме.
    Верблюд на фоне пустыни… приклеенной на стене.
    Бабуин в бетонной клетке. А вокруг только нарисованная природа.
    Фотограф показал настоящую жизнь животных в зоопарках

    Джерело: Fullpicture.ru

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