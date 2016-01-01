Фотограф показал настоящую жизнь животных в зоопарках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда мы идем в зоопарк с фотоаппаратом, то хотим запечатлеть красоту удивительных животных, за которыми наблюдали.

Мы стараемся делать снимки, на которых не видны клетки, пытаемся из кадра в объективе убрать все неприглядные элементы: ограждения, заборы, хозяйственные постройки…

А все потому, что хотим, чтобы фотографии выглядели как можно более естественными, как будто звери находятся в своей натуральной среде обитания. Настоящую жизнь зверей в зоопарках показал канадский фотограф Гастон Лакомб в своей серии снимков под названием «Пленник».

Гастон Лакомб посетил девять зоопарков на пяти континентах, чтобы показать правдивую жизнь зверей в неволе.

Джерело: Fullpicture.ru