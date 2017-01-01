Фотограф показал ночной Нью-Йорк с 2-километровой высоты

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Винсент Лафорет — знаменитый журналист, кинорежиссер, но прежде всего потрясающий фотограф — представил свой новый фотопроект «Night over New York» или «Ночь над Нью-Йорком». Еще никто не далал снимки Большого Яблока с такой высоты — более 2-х километров, да еще из вертолета с открытой дверцей.

Винсент Лафорет известен своими аэрофотоснимками, сделанными с вертолетов.

За последние несколько лет он около 50-ти раз фотографировал Нью-Йорк с высоты, а также провел несколько сотен часов в воздухе по всему миру, делая аэрофотоснимки.

Однако, последний полет, по признанию фотографа, был самым страшным из всех, и он его никогда не забудет. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: в вертолете с открытой дверью на высоте 2,3 километра — такое приключение, казалось бы, под стать только Джеймсу Бонду.

Джерело: Fullpicture.ru