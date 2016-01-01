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    Фотограф показал публичные и настоящие образы голливудских знаменитостей

    • Вчора, 16:26
    • Розсилка

    Знаменитый фотограф Эндрю Уолкер знаком с подноготной шоу-бизнеса, поэтому он знает, что на публике и ради создания необходимого образа знаменитости часто ведут себя не так как в обычной жизни.

    Это и стало главной идеей его проекта, в котором приняли участие более 50 знаменитых знаменитостей.

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    Каждый снимок представляет собой бесшовное объединение двух фотографий звёзд, на которых с одной стороны они демонстрируют свой публичный образ, а с другой — себя настоящих.

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    Аарон Экхарт
    Энн Хэтэуэй
    Джереми Реннер
    Джереми Реннер
    Люпита Нионго
    Сигурни Уивер
    Тереза Палмер
    Эми Адамс
    Элизабет Мосс
    Джерард Батлер
    Оскар Айзек
    Оливер Стоун
    Фотограф показал публичные и настоящие образы голливудских знаменитостей

    Джерело: ФотоТелеграф

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