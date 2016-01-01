Фотограф показал публичные и настоящие образы голливудских знаменитостей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменитый фотограф Эндрю Уолкер знаком с подноготной шоу-бизнеса, поэтому он знает, что на публике и ради создания необходимого образа знаменитости часто ведут себя не так как в обычной жизни.

Это и стало главной идеей его проекта, в котором приняли участие более 50 знаменитых знаменитостей.

Каждый снимок представляет собой бесшовное объединение двух фотографий звёзд, на которых с одной стороны они демонстрируют свой публичный образ, а с другой — себя настоящих.

Джерело: ФотоТелеграф