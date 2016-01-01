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    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом

    • 29 Грудня, 17:15
    • Розсилка

    Немецкий фотограф Питер Юзак занимается микрофотографией различных лекарств и препаратов, например витамина С, бензойной кислоты и парацетамола.

    Юзак увлекся микрофотографией в 1979 году, а парацетамол начал снимать только четыре года назад.

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    Чтобы сделать снимки, он соскабливает с таблеток пыльцу, помещает ее под стекло и нагревает, чтобы начался процесс кристаллизации. На изготовление материала для съемки у Юзака уходит от нескольких часов до нескольких недель.

    После завершения кристаллизации фотограф помещает стекло под поляризационный микроскоп Jenalab с камерой Sony Alpha 7. С каждой заготовки он получает сотни фотографий в масштабе 120:1. 

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    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом
    Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом

    Джерело: Bird In Flight

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    фотограф
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