Фотограф показал таблетки парацетамола под микроскопом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Немецкий фотограф Питер Юзак занимается микрофотографией различных лекарств и препаратов, например витамина С, бензойной кислоты и парацетамола.

Юзак увлекся микрофотографией в 1979 году, а парацетамол начал снимать только четыре года назад.

Чтобы сделать снимки, он соскабливает с таблеток пыльцу, помещает ее под стекло и нагревает, чтобы начался процесс кристаллизации. На изготовление материала для съемки у Юзака уходит от нескольких часов до нескольких недель.

После завершения кристаллизации фотограф помещает стекло под поляризационный микроскоп Jenalab с камерой Sony Alpha 7. С каждой заготовки он получает сотни фотографий в масштабе 120:1.

Джерело: Bird In Flight