Фотограф случайно заснял жителей изолированного племени в лесах Амазонии

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Сделать редкие кадры удалось бразильскому фотографу Рикардо Стакерту.

Бразильский фотограф Рикардо Стакерт опубликовал серию фотографий, которые ему случайно удалось сделать во время полета над лесами Амазонии, пишет The Guardian.

По его словам, вертолет в котором он находился, оказался в этой местности, облетая дождевую тучу: в какой-то момент Стакерт заметил внизу небольшую деревню и наблюдавших за вертолетом местных жителей.

«Увидев их, я просто взял камеру и начал снимать, — говорит автор снимков. — У меня не было времени, чтобы понять, что происходит». Когда Стакерт сделал несколько фотографий, вертолет улетел, но через пару часов снова вернулся: если в первый раз появление незнакомцев вызвало у дикарей панику, вспоминает фотограф, теперь они реагировали более спокойно.

«Думаю, они скорее испытывали любопытство. Я чувствовал, что я им интересен так же, как они мне, — говорит Стакерт. — Я чувствовал себя художником из прошлых столетий. Подумать только, что в XXI веке на Земле все еще есть люди, не имеющие никаких контактов с цивилизацией и живущие так же, как их предки 20 тысяч лет назад. Это сильно впечатляет».

По словам Хосе Карлоса Мейрелеша, эксперта по изолированным племенам Бразилии, в местности, где были сделаны снимки, проживают всего несколько подобных групп. «Мы называем их индейцами верховья реки Умаита. Они никогда не вступали ни с кем в контакт, мы понятия не имеем, на каком языке они говорят и кем являются. И это к счастью. В день, когда мы это узнаем, у них начнутся проблемы».

Джерело: Bird In Flight