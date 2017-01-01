Фотограф запечатлел «Формулу-1» на столетний фотоаппарат

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Съемкой гонок на камеру Graflex 4×5 Пол Джошуа занимается с 2013 года.

Фотограф Пол Джошуа провел съемку гонок «Формулы-1» для принадлежащего ему журнала Lollipop Magazine, используя фотоаппарат 1913 года выпуска. Устройство, с которым работает фотограф, называется Graflex 4×5.

Оно относится к классу пресс-камер — в свое время такую технику использовали именно фотожурналисты.

По словам Джошуа, фотосъемкой он занимается еще с 1997 года, а гонки «Формулы-1» с использованием Graflex впервые запечатлел в 2013-м. Как пишет PetaPixel, в то время как современные цифровые камеры способны снимать уже до 12 кадров в секунду, Джошуа ограничивается 20 снимками за всю гонку: большую часть времени он тратит на подготовку к съемкам и выбор наиболее удачной композиции.

Джерело: Bird In Flight