Фотографии, которые расскажут больше, чем учебники истории
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Розсилка
Группа солдат и младших офицеров в 1919 году
Подборка старых фотографий, которые позволят узнать больше, чем учебник истории
Старые фотографии - это словно машина времени, которая позволяет перенестись в далекое прошлое и увидеть, какой была жизнь наших прапрабабушек. Фотографии из прошлого, если их рассматривать внимательно, могут рассказать куда больше, чем учебники истории.
Японское искусство стрельбы из лука, являющееся частью будо
Джерело: Культурология