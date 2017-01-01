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    Фотографии, которые расскажут больше, чем учебники истории

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    <span>Группа солдат и младших офицеров в 1919 году</span>
    Группа солдат и младших офицеров в 1919 году

    Подборка старых фотографий, которые позволят узнать больше, чем учебник истории

    Старые фотографии - это словно машина времени, которая позволяет перенестись в далекое прошлое и увидеть, какой была жизнь наших прапрабабушек. Фотографии из прошлого, если их рассматривать внимательно, могут рассказать куда больше, чем учебники истории. 

    Японское искусство стрельбы из лука, являющееся частью будо
    Японское искусство стрельбы из лука, являющееся частью будо

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    Еще молодой Курт Дональд Кобейн играет на ударных инструментах на репетиции в 1981 году
    Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон со своей семьей в 1924 году
    Адольф Гитлер беседует с югославской принцессой Ольгой в 1939 году
    Большая толпа, собравшаяся после смерти Авраама Линкольна у здания суда в Виксбурге
    Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин в 1931 году
    Закрытое судебное слушание в 1932 году
    Женщина наливает чай британскому солдату во время уличного боя после высадки союзников в Нормандии в 1944 году
    Элвис Пресли с родителями в 1938 году
    Солдаты на борту американского линкора Миссури первыми услышавшие весть о капитуляции Японии в 1945 году
    Портретный снимок американского джазового пианиста и композитора в 1959 году
    В 1939 году в Мэдисон-сквер-гарден на съезд собрались 20 тысяч американских нацистов
    Фотографии, которые расскажут больше, чем учебники истории
    Матросы на трехмачтовом судне меняют обычные стакселя на штормовые перед началом шторма в 1920 году
    Подростки с газетами возле Бруклинского моста в Нью-Йорке 12 февраля 1908 года
    Принц Чарльз и принцесса Диана во время отдыха на Багамах в 1982 году
    Два офицера 101-ого десантного полка играют на музыкальных инструментах в 1962 году
    Японское искусство стрельбы из лука, являющееся частью будо
    Трое мужчин играют в покер в 1913 году
    Единственная известная фотография Авраама Линкольна в Геттисберге 19 ноября 1863 года
    Площадь в центральной части Манхэттена в 1957 году
    Фотографии, которые расскажут больше, чем учебники истории

    Джерело: Культурология

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