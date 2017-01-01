Фотографии, которые расскажут больше, чем учебники истории



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа солдат и младших офицеров в 1919 году

Подборка старых фотографий, которые позволят узнать больше, чем учебник истории

Старые фотографии - это словно машина времени, которая позволяет перенестись в далекое прошлое и увидеть, какой была жизнь наших прапрабабушек. Фотографии из прошлого, если их рассматривать внимательно, могут рассказать куда больше, чем учебники истории.

Японское искусство стрельбы из лука, являющееся частью будо

Джерело: Культурология