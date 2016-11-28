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    Фотографии самой смертоносной метели в истории, погубившей 4 тысячи жизней

    • Сьогодні, 14:38
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    45 лет назад, 3 февраля 1972 года, в Иране начался один из самых страшных природных катаклизмов в истории страны.

    Пришедшая со стороны Кавказа пурга бушевала в течение шести дней.

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    Государство с засушливым климатом, где снег обычно выпадает только в горных районах, естественно, оказалось совершенно не готовым к такому свирепству стихии. Метель, погубившая более четырех тысяч человек, считается самой смертоносной в истории. Для сравнения: самый разрушительный торнадо, произошедший в Бангладеш в 1989 году, унес 1300 жизней.

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    К 9 февраля, когда натиск снегопада значительно снизился, на северо-западе и в центре страны высота снежного покрова достигала трех метров, а на юге снежные барханы возвышались на восемь метров. Сотни населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира: пурга оборвала телефонные линии и ЛЭП, завалила дороги.
    В результате более ста сел и деревень были полностью разрушены. Люди, укрывшиеся в домах, погибали при обрушении крыши или оказывались погребенными заживо. В селах Каккан и Кумар не осталось ни единого выжившего.
    Огромное количество жертв объясняется прежде всего тем, что спасатели не могли прийти на помощь. Практически нулевая видимость не позволяла передвигаться даже на вертолете.
    Многие погибли от обморожения и болезней, не имея необходимых медикаментов. Температура воздуха в те дни опустилась до –20 градусов по Цельсию. А после того как стихия отступила и снег начал таять, измученных иранцев настигло еще и мощное наводнение…
    Температура воздуха в те дни опустилась до –20 градусов по Цельсию. А после того как стихия отступила и снег начал таять, измученных иранцев настигло еще и мощное наводнение…
    Фотографии самой смертоносной метели в истории, погубившей 4 тысячи жизней

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