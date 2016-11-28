Фотографии самой смертоносной метели в истории, погубившей 4 тысячи жизней



Розсилка ВІДПРАВИТИ

45 лет назад, 3 февраля 1972 года, в Иране начался один из самых страшных природных катаклизмов в истории страны.

Пришедшая со стороны Кавказа пурга бушевала в течение шести дней.

Государство с засушливым климатом, где снег обычно выпадает только в горных районах, естественно, оказалось совершенно не готовым к такому свирепству стихии. Метель, погубившая более четырех тысяч человек, считается самой смертоносной в истории. Для сравнения: самый разрушительный торнадо, произошедший в Бангладеш в 1989 году, унес 1300 жизней.