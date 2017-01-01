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    Фотографии, за которые авторов уволили с работы

    • Сьогодні, 07:10
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    Группа ТРИВА — это фотографы Владимир Воробьев, Владимир Соколаев и Александр Трофимов, работавшие на рубеже 70–80-х годов при Кузнецком металлургическом комбинате (КМК). Впрочем, хроники работы завода среди их снимков — в абсолютном меньшинстве.

    Однажды их выгнали с основного места работы за очернение социалистического образа жизни, им пришлось уничтожить часть архивов, и они стали свободно заниматься фотографией.

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    «Мы брали в руки фотоаппарат и в свободном режиме шли по улице, называя это свободной охотой и не имея никакой конечной цели. Только в этом режиме я приходил с полной пленкой материала», — рассказывает Владимир Соколаев — один из участников группы.

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    1. «Cнег на коксовой батарее», Коксохим КМК, 27 ноября 1979 года.
    2. «Праздник Масленицы у шахтеров», Новокузнецк, 1984 год.
    3. Заливка льда на стадионе Металлург, Новокузнецк, 11 февраля 1984 года.
    4. «Торжественная регистрация новорожденного», ЗАГС Центрального района, 1 октября 1983 года.
    5. «Соревнования Горпромторга по производственной гимнастике», школа №62, Новокузнецк, Сибирь. 10 апреля 1983 года.
    6. «Электрослесарь на коксовой батарее», КМК, Новокузнецк, 1980 год.
    7. «Опала куриной тушки».
    8. «Поход джентльменов в гости», Новокузнецк, 1980 год.
    9. «Счастье, проходящее мимо», Новокузнецк, 1 мая 1983 года.
    10. «Коридор роддома. Кефир после родов», 1-й клинический роддом, Новокузнецк, Сибирь, 29 июня 1981 года.
    11. «Книжный магазин. Отдел букинистической литературы», улица Кирова, Новокузнецк, Сибирь. 21 января 1983 года.
    12. «Венок для собаки». Дети пришли в школу и увидели собаку, которую решили одарить цветами.
    13. «Игры в «резинку», двор на улице в Тольятти, 9 мая 1985 года.
    14. «Один в ванной». Пока надевают сухие штаны на одного ребенка, другой дожидается своей очереди в ванной. Дом ребенка №2, Новокузнецк, 29 мая 1981 года.
    15. «Перекур на газовом баллоне», такая русская забава.
    16. «Люди в очереди», Новокузнецк, 1982 год.
    Фотографии, за которые авторов уволили с работы

    Участники ТРИВА не расставались с камерами и за пределами завода и рабочего дня. В результате большая часть работ — это повседневные сценки на улицах Новокузнецка 80-х годов.

    Принципы, по которым снимали фотографы ТРИВА, — отказ от ретуши и кадрирования отснятого материала. Но главное — полный отказ от постановочных кадров. Все, что происходит в кадре, происходит на самом деле; человек с камерой никогда не подсказывает героям, как делать это фотогеничнее, и не просит повторить упущенный им момент.

    «В СССР 90% газетной фотографии снимались как кино, начиная с подбора реквизита, — комментирует куратор Евгений Иванов. — Надо снять героя-тракториста? Переоденем его и поставим не возле трактора, на котором он работает, а возле нового трактора. От фотографа требовалась не реальная жизнь, а жизнь такая, какой она должна быть, отредактированная в идеологических целях».

    Джерело: BigPicture

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