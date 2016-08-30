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    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства

    • Сьогодні, 18:00
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    Французский уличный художник Жюльен Малланд создает настоящие шедевры, превращая скучные здания в яркое произведение искусства.

    Чаще всего Жюльен Малланд, более известный как Seth Globepainter, работает в сотрудничестве со своими местными коллегами.

    По словам Жюльена, целью работы с местными художниками является максимальное отражение местного колорита и отображения стиля жизни города в рисунках, ведь именно они станут яркими пятнами серых городов и будут притягивать взгляды туристов. По мнению художника, стрит-арт не должен портить город, он должен его украшать.

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    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства
    Французский уличный художник превращает скучные здания по всему миру в произведения искусства

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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