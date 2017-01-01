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    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой

    • Сьогодні, 19:48
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    Физиотерапевт гватемальского футбольного клуба «Депортиво Сучитепекес» Лаура Бариатти произвела настоящий фурор среди болельщиков своей внешностью

    Фанаты наперебой признаются в любви пышногрудой красотки, а на тренировках мешают ей работать с футболистами, пытаясь сделать селфи.

    Ранее девушка работала в другом футбольном клубе «Метрополитанос», который выступает в чемпионате Венесуэлы, однако узнав про вакансию в Гватемале сменила команду.

    «Когда я приехала, работники клуба сказали мне, что у Депортиво не было физиотерапевта, поэтому я отослала свое резюме, и они быстро мне позвонили, чтобы предложить работу», - цитирует девушку The Sun.

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    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой
    Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой

    Джерело: Обозреватель

    футбол
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