Футбол в Гватемале: соблазнительная Лаура поражает всех шикарной фигурой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Физиотерапевт гватемальского футбольного клуба «Депортиво Сучитепекес» Лаура Бариатти произвела настоящий фурор среди болельщиков своей внешностью

Фанаты наперебой признаются в любви пышногрудой красотки, а на тренировках мешают ей работать с футболистами, пытаясь сделать селфи.

Ранее девушка работала в другом футбольном клубе «Метрополитанос», который выступает в чемпионате Венесуэлы, однако узнав про вакансию в Гватемале сменила команду.

«Когда я приехала, работники клуба сказали мне, что у Депортиво не было физиотерапевта, поэтому я отослала свое резюме, и они быстро мне позвонили, чтобы предложить работу», - цитирует девушку The Sun.

Джерело: Обозреватель