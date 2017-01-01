Гастроли в Японии: Queen, Led Zeppelin, Дэвид Боуи и другие рок-звёзды в объективе Коха Хасэбэ

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«Queen» в саду отеля, Токио, 22 апреля 1975 года.

«Led Zeppelin» отправились на гастроли в Японию в 1971 году. Они оказалась в числе первых западных музыкантов, посетивших Страну восходящего солнца.

Фотосессии рок-звёзд, приезжавших в 1970-х и 1980-х годах с гастролями в Японию, почти всегда снимал местный фотограф Кох Хасэбэ (Koh Hasebe). Он работал на японское музыкальное издание Shinko Music и, начиная с «Beatles» в 1965 году, постоянно фотографировал знаменитых музыкантов, посещавших Японию. Эти 25 снимков также принадлежат Хасэбэ. «Рок – это не то, что слушали приличные люди, – отмечал Хасэбэ. – Но он привлекал молодёжь, настроенную против истеблишмента. Я уже был немного старше, поэтому мог воспринимать его хладнокровнее. Но это не значит, что рок изменил Японию в одночасье. Лишь сейчас мы можем оглянуться назад и увидеть, что рок постепенно, но в значительной степени повлиял на японское общество». 1 з 23 на весь екран згорнути

Джерело: cameralabs.org