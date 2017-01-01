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    Гастроли в Японии: Queen, Led Zeppelin, Дэвид Боуи и другие рок-звёзды в объективе Коха Хасэбэ

    • Сьогодні, 13:25
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    <em>&laquo;Queen&raquo; в саду отеля, Токио, 22 апреля 1975 года.</em>
    «Queen» в саду отеля, Токио, 22 апреля 1975 года.

    «Led Zeppelin» отправились на гастроли в Японию в 1971 году. Они оказалась в числе первых западных музыкантов, посетивших Страну восходящего солнца.

    За два месяца до выпуска своего четвёртого альбома группа дала пять концертов в Японии, где рокеров радушно встретили, а после благотворительного выступления в Хиросиме мэр города даже подарил группе почётную медаль.

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    Позже Джимми Пейдж вспоминал: «Это заставило меня крепко задуматься о концепции войны и её концентрированном кошмаре».

    Фотосессии рок-звёзд, приезжавших в 1970-х и 1980-х годах с гастролями в Японию, почти всегда снимал местный фотограф Кох Хасэбэ (Koh Hasebe). Он работал на японское музыкальное издание Shinko Music и, начиная с «Beatles» в 1965 году, постоянно фотографировал знаменитых музыкантов, посещавших Японию. Эти 25 снимков также принадлежат Хасэбэ.

    «Рок – это не то, что слушали приличные люди, – отмечал Хасэбэ. – Но он привлекал молодёжь, настроенную против истеблишмента. Я уже был немного старше, поэтому мог воспринимать его хладнокровнее. Но это не значит, что рок изменил Японию в одночасье. Лишь сейчас мы можем оглянуться назад и увидеть, что рок постепенно, но в значительной степени повлиял на японское общество».

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    Американская хард-рок-группа «Van Halen» позирует в роликовых коньках в парке самурайского замка в Осаке, сентябрь 1979 года.
    Британская группа «Japan» в дождливый день в Киото, февраль 1981 года.
    Дэвид Боуи на пресс-конференции в Токио, 5 апреля 1973 года.
    Группа «Kiss» и женщины в кимоно на торжественном приёме в Токио, март 1977 года.
    Британская рок-группа «The Police» в городе Курасики, префектура Окаяма, январь 1981 года.
    Кейт Буш в Токио, июнь 1978 года.
    «Queen» в саду отеля, Токио, 22 апреля 1975 года.
    «Queen» в японском саду, Токио, март-апрель 1976 года.
    «Kiss» в Токио, 1978 год.
    Сьюзи Кватро и Лен Тьюки в Токио, 1978 год.
    «Led Zeppelin» в Хиросиме, сентябрь 1971 года.
    «Talking Heads» в Киото, 1981 год.
    «U2» в центральном парке Синдзюку, Токио, ноябрь 1983 года.
    Сантана в Дадзайфу, 26 июня 1973 года.
    Род Стюарт, Рон Вуд и Иэн Маклэган из рок-группы «The Faces» на приёме в честь музыкантов в Токио, апрель 1974 года.
    Гастроли в Японии: Queen, Led Zeppelin, Дэвид Боуи и другие рок-звёзды в объективе Коха Хасэбэ
    Вокалист Джон Фогерти и «Creedence Clearwater Revival» с гейшами на ужине в Токио, февраль 1972 года.
    «Led Zeppelin» в святыне Хиросимы, 26 сентября 1971 года.
    «Led Zeppelin» в Хиросиме, сентябрь 1971 года.
    Джон Лайдон в квартале Акасака, Токио, июнь 1983 года.
    Лидер группы «Aerosmith» Стивен Тайлер в Киото, 1977 год.
    «Queen» и Миса Ватанабэ в Токио, 13 февраля 1981 года.
    Гастроли в Японии: Queen, Led Zeppelin, Дэвид Боуи и другие рок-звёзды в объективе Коха Хасэбэ

    Джерело: cameralabs.org

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