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    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце

    • Сьогодні, 09:31
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    Белинский фотограф Джулиан Шульце в съёмке фокусируется на геометрических абстракциях и минималистичных архитектурных композициях, которые выискивает на городских улицах.

    Состав в каждом кадре воспринимается упорядоченно и, кажется, все элементы тщательно продуманы – свет, тень, цвета. Хотя фотограф пишет, что не верит в правила композиции.

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    «Я думаю, что правила могут послужить полезным руководством для новичка, но строгое следование правилам способно значительно повлиять на ваш успех в поиске интересных ракурсов, взаимосвязей и на истинный характер изображения. Поэтому, я выступаю за то, чтобы чаще следовать интуиции, пробовать разные варианты, не учитывая правила, или нарушать их хотя бы иногда».

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    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце
    Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце

    Джерело: cameralabs.org

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    фотограф
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