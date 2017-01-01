Геометрия и минимализм: фотографии без правил Джулиана Шульце



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Белинский фотограф Джулиан Шульце в съёмке фокусируется на геометрических абстракциях и минималистичных архитектурных композициях, которые выискивает на городских улицах.

Состав в каждом кадре воспринимается упорядоченно и, кажется, все элементы тщательно продуманы – свет, тень, цвета. Хотя фотограф пишет, что не верит в правила композиции.

«Я думаю, что правила могут послужить полезным руководством для новичка, но строгое следование правилам способно значительно повлиять на ваш успех в поиске интересных ракурсов, взаимосвязей и на истинный характер изображения. Поэтому, я выступаю за то, чтобы чаще следовать интуиции, пробовать разные варианты, не учитывая правила, или нарушать их хотя бы иногда».

Джерело: cameralabs.org