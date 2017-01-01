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    Герб Дональда Трампа оказался точной копией другой работы

    • Сьогодні, 09:22
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    Оригинальный герб был зарегистрирован в Великобритании еще в 1930-х годах.

    Изображение, которое используется президентом США Дональдом Трампом в качестве личного герба, оказалось точной копией другой работы — герба, который в 1939 году британские власти присвоили Джозефу Эдварду Дэвису, мужу светской львицы Марджори Мерривезер Пост. В середине 1920-х годов она построила во Флориде особняк Мар-а-Лаго, а в 1985 году его приобрел Трамп — как пишет Hyperallergic, там нынешний президент США, по-видимому, и увидел герб, который стал использовать как собственный.

    Герб Трампа копирует оригинальный почти целиком с единственным отличием — подписью. Изначальный вариант подписан латинским «Integritas», на варианте же Трампа это слово просто заменено его фамилией. Это изображение уже в течение многих лет используется на различных вывесках, эмблемах, рекламных материалах и в оформлении гольф-клубов в разных странах. При этом у шотландского гольф-клуба Трампа эмблема другая: около десяти лет назад британские власти запретили использовать изображение герба и отклонили заявку Трампа, желавшего его запатентовать.

    По словам Джозефа Тайдингса, внука владельца герба, о том, что его изображение незаконно используется, он знал, но представители Трампа никогда не обращались к нему за разрешением на использование изображения. «Некоторые члены нашей семьи хотели подать на него в суд за это», — добавил он.

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    Герб Дональда Трампа оказался точной копией другой работы
    Герб Дональда Трампа оказался точной копией другой работы
    Герб Дональда Трампа оказался точной копией другой работы
    Герб Дональда Трампа оказался точной копией другой работы

    Джерело: Bird In Flight

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