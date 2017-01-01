Герб Дональда Трампа оказался точной копией другой работы

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Оригинальный герб был зарегистрирован в Великобритании еще в 1930-х годах.

Изображение, которое используется президентом США Дональдом Трампом в качестве личного герба, оказалось точной копией другой работы — герба, который в 1939 году британские власти присвоили Джозефу Эдварду Дэвису, мужу светской львицы Марджори Мерривезер Пост. В середине 1920-х годов она построила во Флориде особняк Мар-а-Лаго, а в 1985 году его приобрел Трамп — как пишет Hyperallergic, там нынешний президент США, по-видимому, и увидел герб, который стал использовать как собственный.

Герб Трампа копирует оригинальный почти целиком с единственным отличием — подписью. Изначальный вариант подписан латинским «Integritas», на варианте же Трампа это слово просто заменено его фамилией. Это изображение уже в течение многих лет используется на различных вывесках, эмблемах, рекламных материалах и в оформлении гольф-клубов в разных странах. При этом у шотландского гольф-клуба Трампа эмблема другая: около десяти лет назад британские власти запретили использовать изображение герба и отклонили заявку Трампа, желавшего его запатентовать.

По словам Джозефа Тайдингса, внука владельца герба, о том, что его изображение незаконно используется, он знал, но представители Трампа никогда не обращались к нему за разрешением на использование изображения. «Некоторые члены нашей семьи хотели подать на него в суд за это», — добавил он.

Джерело: Bird In Flight