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    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем

    • Сьогодні, 14:55
    • Розсилка

    Герцогиня Кембриджская вчера стала почетной гостьей Национальной портретной галереи в Лондоне

    Здесь прошло благотворительное мероприятие Portrait Gala 2017. С 2012 года Кейт Миддлтон оказывает поддержку музею, в котором собраны портреты британцев прошлых столетий.

    Супруга принца Уильяма выбрала для визита темно-изумрудное кружевное платье в пол от британского бренда Temperley, дополнив его блестящим золотым клатчем и сережками от английского ювелирного дизайнера Kiki McDonough.

    Герцогиня Кэтрин посмотрела две выставки в галерее и поддержала благотворительный проект Coming Home, собирающий средства на то, чтобы осуществить возвращение некоторых портретов в особые для них места сроком на три года и дольше.

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    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем
    Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем

    Джерело: Gazeta.ua

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