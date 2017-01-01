Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру кружевным платьем

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Герцогиня Кембриджская вчера стала почетной гостьей Национальной портретной галереи в Лондоне

Здесь прошло благотворительное мероприятие Portrait Gala 2017. С 2012 года Кейт Миддлтон оказывает поддержку музею, в котором собраны портреты британцев прошлых столетий.

Супруга принца Уильяма выбрала для визита темно-изумрудное кружевное платье в пол от британского бренда Temperley, дополнив его блестящим золотым клатчем и сережками от английского ювелирного дизайнера Kiki McDonough.

Герцогиня Кэтрин посмотрела две выставки в галерее и поддержала благотворительный проект Coming Home, собирающий средства на то, чтобы осуществить возвращение некоторых портретов в особые для них места сроком на три года и дольше.

Джерело: Gazeta.ua