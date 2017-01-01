Герман, которую из-за внешности сравнивали со Зверевым, заявила, что никогда не делала пластику

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Анна Герман

Это просто хороший свет в студии – Анна Герман о собственной внешности

Анна Герман стала гостьей эфира программы «Гордон», в рамках которой сообщила, делала ли она пластические операции.

58-летняя экс-советница Януковича заявила, что ее лицо не подвергалось пластике, а ее вид - это результат хорошего освещения в студии.

«Вы сидите так близко, вы можете посмотреть, что нигде, ничего, никогда. Это просто хороший свет в студии!» – сказала Анна ведущему Дмитрию Гордону.

Напомним, впервые после омоложения Герман появилась на публике в начале февраля 2016 года. Тогда СМИ, насмехаясь над ее «внешностью бурята», единогласно раскритиковали ее за чрезмерное увлечение косметическими процедурами. Сама же Герман неуверенно оправдывалась негативным влиянием авиаперелетов на внешность человека ее возраста.

На следующий день знаменитый пластический хирург Андрей Якобчук оценил «новое» лицо политика заявив, что Герман сделала подтяжку.

«Пластические и косметологические процедуры определенно имели место у Анны Николаевны. И нужно отдать должное хирургу – он мастер своего дела. В данном случае имела место подтяжка зон лица и скорее всего проведение процедур липофиллинга (введение собственного жира для моделирования контуров лица). Пациентке также производилась блефаропластика. Критика в сторону появления «более азиатской внешности» обусловлена слишком маленьким сроком времени прошедшим после операции. Наблюдается выраженная отечность зоны вокруг глаз. Уверен, что оценив внешность Анны Николаевы через несколько месяцев, мы увидим намного более улучшенный эстетический результат», – рассказал эксперт.