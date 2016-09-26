Гламурная итальянская бабушка взорвала соцсети и fashion-мир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ее зовут Жаклин и она популярный Instagram-блоггер

Не зная, можно предположить, что ей 28 лет.

На самом же деле Жаклин 47, а 28 лет её дочери, кроме того у итальянки уже есть две внучки. И как она сама говорит: «Дочка и внучки — моя модная банда».

Жаклин занимается бизнесом, у нее есть своя компания, которой она руководит. Также она увлекается модой, что очевидно по ее фото в соцсетях. Ежедневно она получает тысячи лайков от фолловеров со всего мира.

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