Гламурная итальянская бабушка взорвала соцсети и fashion-мир
- Сьогодні, 14:41
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Розсилка
Ее зовут Жаклин и она популярный Instagram-блоггер
Не зная, можно предположить, что ей 28 лет.
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На самом же деле Жаклин 47, а 28 лет её дочери, кроме того у итальянки уже есть две внучки. И как она сама говорит: «Дочка и внучки — моя модная банда».
Жаклин занимается бизнесом, у нее есть своя компания, которой она руководит. Также она увлекается модой, что очевидно по ее фото в соцсетях. Ежедневно она получает тысячи лайков от фолловеров со всего мира.
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