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    Гламурная итальянская бабушка взорвала соцсети и fashion-мир

    • Сьогодні, 14:41
    • Розсилка

    Ее зовут Жаклин и она популярный Instagram-блоггер

    Не зная, можно предположить, что ей 28 лет.

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    На самом же деле Жаклин 47, а 28 лет её дочери, кроме того у итальянки уже есть две внучки. И как она сама говорит: «Дочка и внучки — моя модная банда».

     Жаклин занимается бизнесом, у нее есть своя компания, которой она руководит. Также она увлекается модой, что очевидно по ее фото в соцсетях. Ежедневно она получает тысячи лайков от фолловеров со всего мира. 

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    Гламурная итальянская бабушка взорвала соцсети и fashion-мир
    Гламурная итальянская бабушка взорвала соцсети и fashion-мир
    Гламурная итальянская бабушка взорвала соцсети и fashion-мир
    Гламурная итальянская бабушка взорвала соцсети и fashion-мир
    Гламурная итальянская бабушка взорвала соцсети и fashion-мир
    Гламурная итальянская бабушка взорвала соцсети и fashion-мир

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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