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    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram

    • Сьогодні, 09:09
    • Розсилка

    Темнокожие близняшки Меган и Морган с ярко-голубыми глазами стали новыми звездами соцсети Instagram. На страницу девочек подписалось уже более 300 тыс. человек.

    4-летние девочк - настоящие модели.

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    Они с большим удовольствием позируют перед камерой.  и примеряют модные наряды. Мать Меган и Морган придумывает дочкам одинаковые образы, фотографирует и делится снимками и короткими видеороликами в социальной сети. 

    Фолловеры заметили удивительное сходство девочек с певицей Рианной. Единственное отличие – цвет глаз, который встречается достаточно редко у представителей этой расы.

    Кроме того, у одной из близняшек – Морган редкая аномалия гетерохромия (разный цвет глаз). Правый глаз девочки карий, а левый – голубой.

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    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram
    Глаза цвета неба: 4-летние темнокожие близняшки покорили Instagram

    Джерело: beauty.ua

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