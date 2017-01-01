Глубина красоты. Фантастические рентгеновские фотографии британского мастера

Британский фотограф Ник Визи известен рентгеновскими фотографиями самых разнообразных объектов – от кукол, одежды и обуви до тракторов и самолётов

«Все мы знаем, что не стоит судить о книге по её обложке, что красота – нечто более глубокое, чем поверхность кожи. Раскрытие нутра – наиболее существенный элемент моего творчества, построенного на том, из чего в действительности состоит природный мир», – говорит Визи.

Британский фотограф Ник Визи родился в Лондоне в 1962 году. Он известен рентгеновскими фотографиями самых разнообразных объектов – от кукол, одежды и обуви до тракторов и самолётов. Люди в его работах так же занимают видное место. А начинал он карьеру, фотографируя в области рекламы и дизайна.

«Мы живём в мире, одержимом образами. Как выглядим мы, как выглядит наша одежда, наши дома, машины... Мне нравится противостоять этой одержимости поверхностным внешним видом с помощью рентгеновских лучей, зачищая верхние слои и показывая, что там дальше. Мы все строим предположения, основанные на внешних визуальных аспектах того, что нас окружает, и нас тянет к людям и формам, которые выглядят эстетично. Я хотел бы оспорить этот автоматический способ восприятия, при котором мы реагируем лишь на физический облик, подчеркнув подчас удивительную внутреннюю красоту», – пишет о своём творчестве Ник Визи.