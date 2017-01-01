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    Глубина красоты. Фантастические рентгеновские фотографии британского мастера

    • Сьогодні, 19:49
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    Британский фотограф Ник Визи известен рентгеновскими фотографиями самых разнообразных объектов – от кукол, одежды и обуви до тракторов и самолётов

    «Все мы знаем, что не стоит судить о книге по её обложке, что красота – нечто более глубокое, чем поверхность кожи. Раскрытие нутра – наиболее существенный элемент моего творчества, построенного на том, из чего в действительности состоит природный мир», – говорит Визи.

    Британский фотограф Ник Визи родился в Лондоне в 1962 году. Он известен рентгеновскими фотографиями самых разнообразных объектов – от кукол, одежды и обуви до тракторов и самолётов. Люди в его работах так же занимают видное место. А начинал он карьеру, фотографируя в области рекламы и дизайна.

    1 з 40
    на весь екран згорнути
    Голова в шлеме
    «Переплетения»
    Цветок
    Аккордеон
    Рыба
    Глубина красоты. Фантастические рентгеновские фотографии британского мастера
    F-104 «Старфайтер»
    72 Corvette
    Визи Джет
    Глубина красоты. Фантастические рентгеновские фотографии британского мастера
    Глубина красоты. Фантастические рентгеновские фотографии британского мастера
    Х-Дали
    Х-Магритт
    Глубина красоты. Фантастические рентгеновские фотографии британского мастера
    Сумка Chanel
    Человек с газетой
    Панк
    Кинорежиссёр в студии
    Кинорежиссёр, кроп
    Селфи
    Супермен
    Джеймс Бонд
    Мохаммед Али
    Элвис
    Мэрилин
    Майкл Джексон
    Рок-звезда
    Осьминог
    Летучая мышь
    Ирис
    Сделано в Китае
    Глубина красоты. Фантастические рентгеновские фотографии британского мастера
    Глубина красоты. Фантастические рентгеновские фотографии британского мастера
    Насекомое
    Арена цирка
    Хамелеон
    Фотограф
    Свинка
    Копьеметатель
    Глубина красоты. Фантастические рентгеновские фотографии британского мастера

    «Мы живём в мире, одержимом образами. Как выглядим мы, как выглядит наша одежда, наши дома, машины... Мне нравится противостоять этой одержимости поверхностным внешним видом с помощью рентгеновских лучей, зачищая верхние слои и показывая, что там дальше. Мы все строим предположения, основанные на внешних визуальных аспектах того, что нас окружает, и нас тянет к людям и формам, которые выглядят эстетично. Я хотел бы оспорить этот автоматический способ восприятия, при котором мы реагируем лишь на физический облик, подчеркнув подчас удивительную внутреннюю красоту», – пишет о своём творчестве Ник Визи.

    Джерело: cameralabs.org
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