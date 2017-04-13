Голая или нет? Видео с моделью на пляже запутало соцсети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На прошлой неделе в сети появилось видео с моделью в золотом купальнике, ставшее сенсацией и вызвавшее много споров. пошло.

Одни пользователи решили, что девушка обнажена и на ней металлическая краска для тела, а другие — что это кусочки ткани или даже металл. Мы разобрались, из чего сделан загадочный костюм, и нашли другие работы создавшего его дизайнера. Спойлер: это очень красиво и совсем не пошло.

Автор поста не написал, из чего сделан наряд модели, поэтому пользователи стали высказывать свои догадки: «Если в этом нельзя плавать, разве это купальник? Выглядит так, будто к телу что-то приклеено. Оно хотя бы водонепроницаемое?» Среди вариантов были металл и золотая бумага, а также совсем экзотические догадки: «Я вообще сначала подумал, что это голограмма. Честно говоря, до сих пор не понимаю, что это».

#BlackTapeProject #art #tape #tapeart #bodytape #thekingoftape #bestinthegame #canttouchme #toonasty #goat Публикация от Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) Апр 13 2017 в 4:33 PDT

Некоторые задумались о том, какой загар получится после такой одежды и нельзя ли ей порезаться.

Но один человек дал ссылку на инстаграм проекта и раскрыл тайну: «Это вообще не одежда, это просто изолента». «Купальник» разработал американский модный дом Black Tape Project, и это была их первая съемка не в студии, а на пляже на Гаити — так сказать, в естественных условиях.

Джерело: BigPicture