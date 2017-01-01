Голливудские звезды, которые не скрывают, что увеличили грудь
- Сьогодні, 14:50
-
Розсилка
К сожалению, не все девушки могут похвастаться размером и красивой формой груди.
А для знаменитостей красивое декольте, можно сказать, – профессиональная необходимость.
Для того, чтобы выглядеть сногсшибательно и вызывать восхищение у мужчин, звезды часто прибегают к услугам пластических хирургов и увеличивают грудь. Правда, мало кто из известных красавиц готов в этом признаться.
Из нашей фотоподборки вы узнаете, кто из знаменитостей открыто и без стеснений рассказал об операциях по увеличению груди.
Джерело: graziamagazine.ru