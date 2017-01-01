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    Голливудские звезды, которые не скрывают, что увеличили грудь

    • Сьогодні, 14:50
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    К сожалению, не все девушки могут похвастаться размером и красивой формой груди.

    А для знаменитостей красивое декольте, можно сказать, – профессиональная необходимость.

    Для того, чтобы выглядеть сногсшибательно и вызывать восхищение у мужчин, звезды часто прибегают к услугам пластических хирургов и увеличивают грудь. Правда, мало кто из известных красавиц готов в этом признаться.

    Из нашей фотоподборки вы узнаете, кто из знаменитостей открыто и без стеснений рассказал об операциях по увеличению груди.

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    Королева бурлеска Дита фо Тиз всегда открыто говорила, что увеличила грудь после того, как сильно похудела. Она вовсе не считает это постыдным. «Если человека что-то не устраивает в себе, и он хочет это изменить, что в этом плохого? Вы же не извиняетесь за то, что занимаетесь медитацией или йогой?!».
    Глядя на небольшую грудь Майли Сайрус, сложно поверить, что она ложилась под нож хирурга. Но в одном из своих интервью девушка призналась, что в подростковом возрасте груди у нее совсем не было, и поэтому она чувствовала себя неловко. Вот и решилась на операцию, но делать чересчур большую не стала. И хорошо, иначе бы это смотрелось неестественно и вульгарно.
    О том, что у этой «спасательницы Малибу» силиконовая грудь, известно всем. Но мало кто знает, что от природы у Памелы Андерсон был третий размер, который она увеличила до пятого. Кстати, потом ей пришлось удалить импланты, так как они истончились, и здоровью актрисы грозила опасность. «Я никогда не возражала против пластических операций. Все что я делала, останется со мной, но больше не хочу ничего в себе менять», — как-то призналась поклонникам Андерсон.
    Впервые Келли Роуланд задумалась об увеличении груди в 18 лет, но ее мама и мама Бейонсе (на тот момент девушки пели в группе Destiny’s Child) посоветовали не спешить и хорошенько все обдумать. «Однако через 10 лет это желание не исчезло, поэтому я пошла к пластического хирургу и увеличила грудь. И очень довольна результатом!»
    А вот звезда «Теория большого взрыва» Кейли Куоко не стала никого слушать и увеличила грудь (всего на один размер) в 18 лет. И, по ее мнению, это было самое правильное решение за всю ее молодость.
    Со слов 44-летней Кармен Электра, секрет ее успеха в карьере и у мужчин именно в груди, которую она увеличивала два раза. «Это такой кайф — забыть навсегда о лифчиках с подкладками и вставками, которые визуально увеличивают грудь», — поделилась своим счастьем актриса.
    «Я делала три операций по увеличению груди. Первый раз это произошло в 19 лет. Мне так не терпелось это сделать, что я выбрала первого попавшегося хирурга. Но первый блин был комом, и теперь-то я понимаю, что к такому шагу нужно подходить более серьезно», — советует актриса Дениз Ричардс.
    Голливудские звезды, которые не скрывают, что увеличили грудь

    Джерело: graziamagazine.ru

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