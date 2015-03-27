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    Голод, теснота и болезни: шокирующие фотографии гаитянской тюрьмы

    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка

    Заключенные в Национальной тюрьме Порт-о-Пренса (Гаити) живут, а точнее существуют, буквально в аду: перенаселение, голод, болезни и антисанитария — вот лишь несколько проблем исправительного учреждения.

    Фотографиям о том, что творится в тюрьме, трудно поверить — настолько они ужасны. Десятки истощенных мужчин с впалыми щеками и торчащими ребрами молча лежат в самой крупной тюрьме Гаити, потому что они слишком слабы, чтобы стоять.

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    Тут же неподалеку лежит едва прикрытый брезентом труп заключенного, который умер от недоедания. Мужчины в переполненной камере вынуждены спать в самодельных гамаках, крепящихся к потолку, или же размещаться вчетвером на одной койке.

    Перенаселение, плохое питание и инфекционные болезни привели к резкому росту смертей среди заключенных. Уголовно-исполнительная система Гаити не справляется с наплывом арестантов, а служащие Национальной тюрьмы заявляют, что изо всех сил стараются удовлетворять потребности заключенных, но получают недостаточно финансирования от правительства.

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    Заключенные смотрят телевизор в переполненной камере.
    Гаитянская прокуратура и борцы за права человека уже давно подняли тревогу по поводу жутких условий исправительного учреждения.
    В камерах, которые рассчитаны на 20 человек, находятся от 80 до 100 заключенных.
    Некоторые сидят в камерах по 22 часа в сутки. Во время редких и коротких прогулок кто-то играет в шахматы, домино или карты, другие же, чтобы хоть как-то остаться в здравом уме, просто делают зарядку, используя в качестве веса емкости с грязной водой.
    Около 80% находящихся здесь мужчин еще даже не были признаны виновными в каком-либо преступлении, им еще не вынесли приговор. Но они вынуждены дожидаться встречи с судьей в следственном изоляторе.
    В таких жутких условиях содержатся 40% от 11 тысяч заключенных страны.
    Но не все заключенные страдают от голода. Некоторым счастливчикам родственники приносят еду, сигареты и другие необходимые в тюрьме вещи.
    Голод, теснота и болезни: шокирующие фотографии гаитянской тюрьмы
    Уголовно-исполнительная система Гаити — самая перегруженная в мире. В среднем заключенным приходится ждать суда до 8 лет.
    Одна из татуировок заключенного гласит: «После страдания приходит избавление».
    Часто приговоренные и те, кто еще только ожидает суда, собирают те немногие деньги, что у них есть, и покупают маленький телевизор или радио в общую камеру.
    Один из заключенных стоит рядом с телом умершего от истощения сокамерника.
    Чистая вода тоже на вес золота.
    В тюрьме кормят два раза в день небольшой порцией риса, овсянки или кукурузной каши.
    Голод, теснота и болезни: шокирующие фотографии гаитянской тюрьмы
    Голод, теснота и болезни: шокирующие фотографии гаитянской тюрьмы
    Почти все заключенные страдают от бери-бери (болезнь, возникающая при недостатке витамина В1) и анемии.
    Голод, теснота и болезни: шокирующие фотографии гаитянской тюрьмы

    Джерело: BigPicture
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    фотограф
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