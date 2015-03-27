Голод, теснота и болезни: шокирующие фотографии гаитянской тюрьмы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заключенные в Национальной тюрьме Порт-о-Пренса (Гаити) живут, а точнее существуют, буквально в аду: перенаселение, голод, болезни и антисанитария — вот лишь несколько проблем исправительного учреждения.

Фотографиям о том, что творится в тюрьме, трудно поверить — настолько они ужасны. Десятки истощенных мужчин с впалыми щеками и торчащими ребрами молча лежат в самой крупной тюрьме Гаити, потому что они слишком слабы, чтобы стоять.

Тут же неподалеку лежит едва прикрытый брезентом труп заключенного, который умер от недоедания. Мужчины в переполненной камере вынуждены спать в самодельных гамаках, крепящихся к потолку, или же размещаться вчетвером на одной койке.

Перенаселение, плохое питание и инфекционные болезни привели к резкому росту смертей среди заключенных. Уголовно-исполнительная система Гаити не справляется с наплывом арестантов, а служащие Национальной тюрьмы заявляют, что изо всех сил стараются удовлетворять потребности заключенных, но получают недостаточно финансирования от правительства.