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    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора

    • Сьогодні, 12:44
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    Наверное, остров Бора-Бора можно назвать раем на Земле. Этот кусочек божественной экзотики находится в 260 км от Таити, на Островах Общества во Французской Полинезии.

    Туризм на этом островке площадью 44 кв.км и с населением в 10 000 человек – главный источник заработка местных жителей.

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    Еще бы! Вы только посмотрите на эту голубую воду и воздушные пейзажи – вряд ли туристы когда-нибудь перестанут стремиться к этому источнику блаженства.

    Главный остров Бора-Бора, как и окружающие его островки, окружены живописными коралловыми рифами, добавляя этому месту еще больше экзотической таинственности. Давайте вместе полюбуемся на этот рай на земле и помечтаем – кто знает, возможно, вам когда-нибудь повезет понежиться в его теплых водах.

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    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора
    Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора

    Джерело: ФотоТелеграф
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