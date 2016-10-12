Голубое небо, прозрачная вода и белый песок: 25 удивительных фотографий Бора-Бора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наверное, остров Бора-Бора можно назвать раем на Земле. Этот кусочек божественной экзотики находится в 260 км от Таити, на Островах Общества во Французской Полинезии.

Туризм на этом островке площадью 44 кв.км и с населением в 10 000 человек – главный источник заработка местных жителей.

Еще бы! Вы только посмотрите на эту голубую воду и воздушные пейзажи – вряд ли туристы когда-нибудь перестанут стремиться к этому источнику блаженства.

Главный остров Бора-Бора, как и окружающие его островки, окружены живописными коралловыми рифами, добавляя этому месту еще больше экзотической таинственности. Давайте вместе полюбуемся на этот рай на земле и помечтаем – кто знает, возможно, вам когда-нибудь повезет понежиться в его теплых водах.