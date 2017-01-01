Голубой жакет и лодочки: изящный стиль жены Джастина Трюдо

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Фото: Reuters

41-летняя журналистка и бывшая модель Софи Грегуар продемонстрировала хорошее чувство стиля

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с супругой Софи Грегуар и 9-летним сыном Ксавьером прибыли во Францию на Канадское военное кладбище в Бени-сюр-Мере, где почтили память погибшего во время Второй мировой войны солдата Грегуара.

Софи была одета сдержанно, но со вкусом. На ней был нежно-голубой жакет с бирюзовыми ломаными линиями, прямые бежевые брюки, к которым она подобрала остроносые туфли на шпильке. Вполне подходящий наряд для такого мероприятия.

Cофи, Джастин и их сын

Ее волосы были завязаны в хвост, а на глазах были темные солнцезащитные очки.