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    Голубой жакет и лодочки: изящный стиль жены Джастина Трюдо

    • Сьогодні, 11:07
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    Фото: Reuters
    Фото: Reuters

    41-летняя журналистка и бывшая модель Софи Грегуар продемонстрировала хорошее чувство стиля

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с супругой Софи Грегуар и 9-летним сыном Ксавьером прибыли во Францию на Канадское военное кладбище в Бени-сюр-Мере, где почтили память погибшего во время Второй мировой войны солдата Грегуара.

    Софи была одета сдержанно, но со вкусом. На ней был нежно-голубой жакет с бирюзовыми ломаными линиями, прямые бежевые брюки, к которым она подобрала остроносые туфли на шпильке. Вполне подходящий наряд для такого мероприятия.

    Cофи, Джастин и их сын
    Cофи, Джастин и их сын

    Ее волосы были завязаны в хвост, а на глазах были темные солнцезащитные очки. 

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    Голубой жакет и лодочки: изящный стиль жены Джастина Трюдо
    Голубой жакет и лодочки: изящный стиль жены Джастина Трюдо
    Голубой жакет и лодочки: изящный стиль жены Джастина Трюдо
    Голубой жакет и лодочки: изящный стиль жены Джастина Трюдо
    Голубой жакет и лодочки: изящный стиль жены Джастина Трюдо
    Голубой жакет и лодочки: изящный стиль жены Джастина Трюдо
    Фото: Reuters

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