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    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей

    • Сьогодні, 13:05
    • Розсилка

    Любовь к моде помогла прославиться в соцсети одной прекрасной женщине-блогеру из Италии. Пользователи сети поражены красотой и молодостью Жаклин

    Эта роскошная девушка-бабушка рассказывает о себе так: «Я самая обычная женщина, которой почти 50 лет». Ее зовут Жаклин. На ее аккаунт в Instagram, где она зарегистрирована под ником Realfashionist, подписано свыше 150 тысяч человек.

    Глядя на снимки, которые публикует блогер, сложно поверить в то, что ей 47 лет и она — бабушка двух внучек. Известно, что Жаклин родом из Сербии.

    В настоящее время вместе c 28-летней дочкой и внучками проживает в Италии. По профессии — филолог, свободно владеет пятью языками и является владелицей компании по проведению тендеров.

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    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
    Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей

    Джерело: telegraf.com.ua

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