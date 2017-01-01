Горячая бабушка из Италии, ставшая звездой соцсетей
- Сьогодні, 13:05
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Розсилка
Любовь к моде помогла прославиться в соцсети одной прекрасной женщине-блогеру из Италии. Пользователи сети поражены красотой и молодостью Жаклин
Эта роскошная девушка-бабушка рассказывает о себе так: «Я самая обычная женщина, которой почти 50 лет». Ее зовут Жаклин. На ее аккаунт в Instagram, где она зарегистрирована под ником Realfashionist, подписано свыше 150 тысяч человек.
Глядя на снимки, которые публикует блогер, сложно поверить в то, что ей 47 лет и она — бабушка двух внучек. Известно, что Жаклин родом из Сербии.
В настоящее время вместе c 28-летней дочкой и внучками проживает в Италии. По профессии — филолог, свободно владеет пятью языками и является владелицей компании по проведению тендеров.
Джерело: telegraf.com.ua