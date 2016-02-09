Горячие фото матери Марин Ле Пен в Playboy

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Мать и отец Марин Ле Пен

Во время предвыборной гонки начали всплывать интересные факты личной жизни французских политиков

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен родилась в семье французского политика и будущего основателя партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена и эффектной блондинки - фотомодели Пьеретт Лалан.

По информации разных СМИ, история семьи Марин очень не проста.

Так, отец женился на Пьеретт Лалан, фотомодели и эффектной женщине в 1960-м году. В 80-х годах, когда отец Марин приобрел политическую известность, отец решил заказать свою биографию журналисту и биографу, который проводил много времени в усадьбе семьи Ле Пен.

Когда Марин было 16 лет, она обнаружила, что одна из ее старших сестер стоит около школы. «Мама ушла», - сказала тогда она.

Оказалось, что Лалан взяла все свои вещи и никому ничего не сказав, исчезла вместе с биографом, чтобы создать новую жизнь. Она не видела своих дочерей более 15 лет. По словам младшей и больше всех привязанной к матери Марин, она каждый день ждала известий от нее, но никто не приходил.

После этого последовал публичный развод. Жан-Мари Ле Пен откинул претензии Лаланны на содержание, заявив, что она должна работать уборщицей. В качестве реванша Лаланн позировала обнаженной во французском Playboy, вытирающая кухонные полы.

Джерело: Обозреватель