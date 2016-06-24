«Горячие парни с котятами»: концентрация красоты в Инстаграме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В интернете принято подшучивать над девушками, старающимися изо всех сил выглядеть красиво в социальных сетях: то юбка короткая, то агрессивный макияж, а то и вовсе «будуар фотосессию» выложат на всеобщее обозрение.

Причина этого проста - слишком много других девушек (и при том красивых девушек) выкладывают свои «горячие фото» в интернет. Интересно, что парни тоже, оказывается, соревнуются друг с другом, вот только им для этого нужен всего один «аксессуар» - милый пушистый кот.

Если посмотреть фотографии в Инстаграме по хештегу #hotdudeswithkittens (горячие парни с котятами), то можно увидеть, как суровые мачо со всех уголков земли усиленно стараются быть замеченными. Тут тебе и викинги в исландских свитерах, и пляжные ловеласы, раздетые до пояса, и позирование в утренней постельке, и сладкое убаюкивание кошки на руках... Похоже, что в Инстаграме идет необъявленная война на предмет, кто же из суровых мужчин смотрится наиболее милым рядом с котом.

Конечно, весь секрет кроется в популярности. Год назад в Инстаграме появился аккаунт HotDudesWithKittens, который не просто быстро - а неимоверно быстро обрёл популярность, и на сегодня у него насчитывается более 185 тысяч подписчиков. Если чье-либо фото, отмеченное тегом #hotdudeswithkittens было замечено модераторами и выставлено в этом аккаунте, оно моментально получает сотни хвалебных и восхищенных комментариев.

Однако, чтобы иметь шанс быть замеченным, одного кота мало. Нужно еще иметь весьма привлекательную внешность, а это значит не забывать регулярно посещать спортзал. Что ж, когда на кону всемирная слава (пополам с котом, конечно же), то почему бы и не записаться в тренажерный зал.







Джерело: Культурология