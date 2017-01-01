Горячие восьмидесятые. Пляжные красотки в объективе фотографа из Сиднея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Предлагаем вам немного поностальгировать и помечтать о лете

Идеалы женской красоты меняются чересчур быстро и сейчас уже не так легко вспомнить параметры девушек, которые считались эталоном красоты 30 лет назад. Вспомнить былое нам помогут снимки фотографа Брайди Мака, сделанные во второй половине 80-х годов прошлого века.

Брайди Мак — стилист, фотограф и креативный директор из Сиднея, получившая образование в Институте дизайна Белого дома.

С начала 1980-х она делает потрясающе солнечные и безмятежные снимки притягательных девушек в купальниках.

Предлагаем вам немного поностальгировать и помечтать о лете.

Пляжные красотки восьмидесятых в объективе Брайди Мак:





Джерело: BigPicture