Готовы на все: как выглядят девушки, приехавшие покорять Голливуд
- Сьогодні, 09:01
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Ануш Абрар, швейцарский фотограф иранского происхождения, создал интересный фотопроект под названием «Калифорникация», в котором рассказывается о молодых голливудских девушках, которые готовы на все, лишь бы прославиться и попасть на звездный Олимп.
Абрар несколько раз возвращался в Голливуд, каждый раз поражаясь, как сильно людей привлекают слава и богатство и на что они готовы, чтобы достичь их.
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Джерело: BigPicture