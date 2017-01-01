Готовы на все: как выглядят девушки, приехавшие покорять Голливуд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ануш Абрар, швейцарский фотограф иранского происхождения, создал интересный фотопроект под названием «Калифорникация», в котором рассказывается о молодых голливудских девушках, которые готовы на все, лишь бы прославиться и попасть на звездный Олимп.

Абрар несколько раз возвращался в Голливуд, каждый раз поражаясь, как сильно людей привлекают слава и богатство и на что они готовы, чтобы достичь их.

Джерело: BigPicture