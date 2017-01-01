  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека

    • Сьогодні, 13:12
    • Розсилка

    Лень, жажда наживы, обжорство, оболванивающее воздействие телевидения и интернета, эксплуатация людей, загрязнение окружающей среды…

    Последние несколько лет Стив Каттс занимается тем, что создает иллюстрации на тему современной жизни человеческой расы — зомби технологий, рабов денег и привычек, жадность которых не знает никаких границ.

    Читайте також

    При этом вся жизнь проходит за созданием ненужного хлама, а единственная альтернатива офиса — дремучее потребительство.

    В определенной степени работы Стива — это портрет нашего социума.

    Иллюстратору, который успел поработать с Coca-Cola и Google, даже не приходится детально описывать современные проблемы: он просто предлагает мрачную картину того, как люди живут в настоящее время... и это удручающая и далеко не самая радужная картина.

    «В каждый из моих рисунков вшит определенный месседж, — говорит британец. — Очень жаль, если вы узнаете на некоторых из них себя. Безумие человечества — это практически неиссякаемый источник вдохновения».

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека
    Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ