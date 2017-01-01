Грехи нашего мира: Стив Каттс проиллюстрировал современную жизнь человека



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лень, жажда наживы, обжорство, оболванивающее воздействие телевидения и интернета, эксплуатация людей, загрязнение окружающей среды…

Последние несколько лет Стив Каттс занимается тем, что создает иллюстрации на тему современной жизни человеческой расы — зомби технологий, рабов денег и привычек, жадность которых не знает никаких границ.

При этом вся жизнь проходит за созданием ненужного хлама, а единственная альтернатива офиса — дремучее потребительство.

В определенной степени работы Стива — это портрет нашего социума.

Иллюстратору, который успел поработать с Coca-Cola и Google, даже не приходится детально описывать современные проблемы: он просто предлагает мрачную картину того, как люди живут в настоящее время... и это удручающая и далеко не самая радужная картина.

«В каждый из моих рисунков вшит определенный месседж, — говорит британец. — Очень жаль, если вы узнаете на некоторых из них себя. Безумие человечества — это практически неиссякаемый источник вдохновения».

Джерело: BigPicture