Губы как у звезды Голливуда: десять бьюти-советов для тех, кто всегда боялся красной помады



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Красная помада — главное оружие женщины.

Только вот накрасить губы в столь яркий цвет бывает не так просто, ведь следует учесть множество мелких нюансов.

Мы решили помочь читательницам и собрали несколько полезных советов, которые помогут идеально накрасить губы даже тем, кто никогда этого не делал.

Для начала стоит запомнить следующее правило: нет на свете девушек, которым не идет красная помада, — есть девушки, которые еще не нашли свой идеальный оттенок красного!

Светлокожим девушкам подходят ягодные оттенки (клюквенный, малиновый, брусничный), однако и ярко-красная помада может выгодно подчеркнуть достоинства.

Девушкам с кожей натурального оттенка — классические ярко-красные оттенки, а также томатный, алый или коралловый.

Девушкам со смуглой кожей в самый раз вишневые, винные или бордовые оттенки.

Рыжим девушкам со светлой кожей подойдет амарантовый и красно-розовый тон помады.

7 простых шагов помогут идеально накрасить губы:

1. Нанесите бальзам для губ и дайте впитаться. Еще лучше наносить бальзам на губы регулярно, особенно на ночь, чтобы не допускать шелушений. 2. Легкими массирующими движениями уберите оставшиеся шелушения при помощи зубной щетки. Можно периодически делать легкое скрабирование губ специальными средствами для губ или даже обычным сахаром. 3. Слегка припудрите губы. Чтобы легко обрисовать контур, начните с крестика под «впадиной Купидона» — в центре верхней губы, затем обозначьте уголки и соедините получившиеся линии.

4. Карандашом нарисуйте крест на изгибе верхней губы. Затем аккуратно проведите контур по естественной линии губ и полностью заштрихуйте их карандашом.

5. Если контур губ все равно получился не слишком ровным, то поправить результат вам поможет консилер: нанесите небольшое количество средства и аккуратно растушуйте пальцами.

6. Не забудьте прокрасить уголки губ. Теперь можно наносить помаду — из тюбика или при помощи специальной кисти. Если вы хотите получить менее яркий цвет, попробуйте наносить помаду легкими вбивающими движениями.

7. Глянцевую помаду превратить в матовую поможет следующий трюк: промокните губы салфеткой — так вы уберете блеск. Затем аккуратно нанесите небольшое количество пудры прямо на губы, при необходимости повторите процедуру.

Эти секреты подойдут при нанесении абсолютно любого цвета помады. Совсем немного практики — и ваши губы будут выглядеть ничуть не хуже, чем у кинозвезд!

Джерело: adme.ru