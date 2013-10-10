Хакеры слили в сеть обнаженные фото Аманды Сейфрид и Эммы Уотсон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандал с появлением обнаженных фотографий звезд различной величины, всегда вызывают большой резонанс как у публики, так и у самих звезд

Свою порцию «славы» в свое время получили Дженнифер Лоуренс и Ким Кардашьян, а вот теперь отдуваться придется Аманде Сейфрид и Эмме Уотсон, чьи обнаженный фото слили в сеть хакеры.

Актрисы стали жертвами взломщиков, которые получили доступ к их мобильным телефонам. Досталось больше, конечно, Аманде. Ее снимки с голой грудью в разных вариациях уже распространились по интернету. Среди них есть и интимное селфи с бывшим парнем Сейфрид, актером Джастином Лонгом. Эмма Уотсон на снимках позирует, в основном, в купальнике, однако среди украденных фото есть и приватный снимок в ванне.









Джерело: popcornnews