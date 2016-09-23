Хит лета 2017: как и с чем носить белые джинсы?

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Главный тренд 80-х возвращается в ежедневный гардероб украинских модниц

Белые джинсы – настоящая классика на лето. В этом сезоне вновь оживает главный тренд 80-х годов. Хорошо подобранный образ с белыми брюками выглядит стильно и идеально подходит для теплого сезона.

Если мы выбираем белые брюки, то лучше и проще всего сделать ставку на джинсы, так как обычные брюки могут просвечиваться.

Какой фасон выбрать?

В этом сезоне самыми модными являются прямые джинсы с высокой талией. Они просто невероятны, ведь ноги кажутся длиннее, а вы стройнее. Это очень важно, потому что белые брюки могут зрительно вас расширять. Откажитесь от слишком обтягивающих моделей. Здорово смотрятся мешковатые белые джинсы с легкими потертостями и дырками. Они также являются прекрасной альтернативой для обычных голубых джинсов.

С чем носить белые джинсы?

Белый цвет подходит ко всему. У вас есть очень много возможностей. Модницы из Instagram к белым джинсам подбирают всевозможные рубашки – в небольшую клетку виши, полосатые или с пышными оборками.

Также стильно выглядит классический черно-белый микс – под брюки можно подобрать черную шелковую майку в бельевом стиле.

В этом году модно сочетание нежно-розового или бежевого с белым. Вы также можете сделать ставку на сильные контрасты.

Белые джинсы хорошо выглядят в сочетании с обычным синим цветом. Так что, можете, смело надеть джинсовую рубашку или куртку.

Источник: tematmoda.pl

Перевела: Зоряна Вареня