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    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание

    • Сьогодні, 11:30
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    Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян приняла участие в съемках рекламы Protein World

    В откровенном купальнике марки Ujena Swimwear демонстрирует соблазнительное тело и зону бикини.

    В рекламе Хлои популяризирует протеиновый шейк с Protein World's '30 Day Challenge. Программа состоит из спортивного питания и режима тренировок.

    «Для всех, кто начинает тренироваться, или уже достиг своей цели, мой самый важный совет, напоминать себе, с чего все мы начали. Я люблю, когда мне говорят, что достичь результата нельзя за один день. Вы должны ставить реальные задачи. Мы все с разными формами и нам нужны разные средства похудения, или методы для быстрого набора веса. Я думаю лучший совет, обратить внимание на себя, я понимаю, это может быть медленный процесс и конечно непростой», - сказала Хлои о методах похудения.

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    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание
    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание
    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание
    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание
    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание
    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание
    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание
    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание
    Хлои Кардашьян в экстремально откровенном купальнике рекламировала спортивное питание

    Джерело: Gazeta.ua

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