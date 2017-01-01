Хороша, как и прежде: откровенная фотосессия Наоми Кэмпбелл

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Модель снялась полуобнаженной для журнала Sorbet Magazine

В мае этого года самая эксцентричная звезда модельной индустрии Наоми Кэмпбелл отметит 47-й день рождения. Несмотря на то, что черная пантера однажды объявила о том, что покидает подиум, все же полностью отказаться от активности на этом поприще Наоми не смогла. Модель продолжает участвовать в показах, позировать для рекламных съемок известных брендов и улыбаться зрителям с телеэкранов.

Да, Наоми Кэмпбелл, устраивающая драки в самолете и бросающая самых завидных женихов, включая Владислава Доронина, по-прежнему даст фору и Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Несколько дней назад супермодель снялась для обложки весеннего номера журнала Sorbet Magazine.

Наоми в молочном пальто Burberry на голое тело и полусапожках Marni была запечатлена в объективе испанского фотографа и ее близкого друга Нико Бастоса, вдохновением для которого послужило творчество африканских фотографов Малика Сидибэ и Сейду Кеита.