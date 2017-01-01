Художница превращает обычных людей в книжные иллюстрации



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram

Ксения Вороничева, иллюстратор из России, рисует людей в манере иллюстраций

По ее словам, больше всего ей нравится рисовать людей – трехлетнюю дочь и свою семью.

«Сначала я тренировалась на дочери. Я даже написала о ней несколько сказок, проиллюстрировала ее изображениями. И тогда я начала рисовать других людей. Я хотел, превратить обычных людей в сказочных персонажей - это так здорово и необычно», - рассказывает Ксения.

Напомним, визажист создала 12 волшебных образов для каждого знака зодиака.