  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Художница превращает обычных людей в книжные иллюстрации

    • Сьогодні, 16:09
    • Розсилка
    Фото: instagram
    Фото: instagram

    Ксения Вороничева, иллюстратор из России, рисует людей в манере иллюстраций

    По ее словам,  больше всего ей нравится рисовать людей – трехлетнюю дочь и свою семью.

    «Сначала я тренировалась на дочери. Я даже написала о ней несколько сказок, проиллюстрировала ее изображениями. И тогда я начала рисовать других людей. Я хотел, превратить обычных людей в сказочных персонажей - это так здорово и необычно», - рассказывает Ксения.

    Напомним, визажист создала 12 волшебных образов для каждого знака зодиака.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Художница превращает обычных людей в книжные иллюстрации
    Художница превращает обычных людей в книжные иллюстрации
    Художница превращает обычных людей в книжные иллюстрации
    Художница превращает обычных людей в книжные иллюстрации
    Художница превращает обычных людей в книжные иллюстрации
    Художница превращает обычных людей в книжные иллюстрации
    Фото: instagram

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ