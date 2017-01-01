Художница превращает обычных людей в книжные иллюстрации
- Сьогодні, 16:09
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Розсилка
Фото: instagram
Ксения Вороничева, иллюстратор из России, рисует людей в манере иллюстраций
По ее словам, больше всего ей нравится рисовать людей – трехлетнюю дочь и свою семью.
«Сначала я тренировалась на дочери. Я даже написала о ней несколько сказок, проиллюстрировала ее изображениями. И тогда я начала рисовать других людей. Я хотел, превратить обычных людей в сказочных персонажей - это так здорово и необычно», - рассказывает Ксения.
Напомним, визажист создала 12 волшебных образов для каждого знака зодиака.