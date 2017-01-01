Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров

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instagram.com/thecolorbrown

Карсон Дэвис Браун ходит в магазин не за покупками.

Американский художник и фотограф Карсон Дэвис Браун ведет инстаграм, в котором выкладывает работы из своих проектов Mass и New American Quilts.

В первом он создает яркие инсталляции из одноцветных товаров, найденных в супермаркетах и других публичных пространствах, во втором — наводит порядок на полках магазинов так, чтобы они образовывали симметричные узоры.

Судя по тому, что никто из администрации магазинов не вызвал полицию, то работы инсталляции из товаров Карсона всем нравятся.

Джерело: Bird In Flight