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    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров

    • Сьогодні, 12:55
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    instagram.com/thecolorbrown

    Карсон Дэвис Браун ходит в магазин не за покупками.

    Американский художник и фотограф Карсон Дэвис Браун ведет инстаграм, в котором выкладывает работы из своих проектов Mass и New American Quilts.

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    В первом он создает яркие инсталляции из одноцветных товаров, найденных в супермаркетах и других публичных пространствах, во втором — наводит порядок на полках магазинов так, чтобы они образовывали симметричные узоры.

    Судя по тому, что никто из администрации магазинов не вызвал полицию, то работы инсталляции из товаров Карсона всем нравятся.

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    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    Художник без разрешения создает в магазинах инсталляции из товаров
    instagram.com/thecolorbrown

    Джерело: Bird In Flight

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