Художник-иллюстратор из Израиля создал комиксы о своей семейной жизни

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Готовы посмотреть на семейную жизнь со стороны?

Израильский художник Иегуда Ади Девир создал целую серию иллюстраций своих будней в качестве женатого парня. Это забавные и в то же время очень трогательные картины из обычной жизни семейной пары, которые, наверное, будут понятны и знакомы большинству людей. Читайте також Греческий иллюстратор соединил образы диснеевских принцесс и мировых знаменитостей 17 Листопада, 2016, 12:15

Иегуда Ади Девир (Yehuda Adi Devir) запечатлевает самые разные моменты своей совместной жизни с Майей, своей женой, будь то бессонная ночь, ожидание перед выходом на улицу или совместное принятие душа. Кажется, художник может передать комичность любой ситуации, хотя за годы совместной жизни ко многим из них уже так привыкаешь, что они кажутся самыми обычными. Но на самом деле, именно такие простые моменты и делают семейную жизнь счастливой.

Джерело: Культурология